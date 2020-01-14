«KheZu» объявил о поиске новой команды

Морис «KheZu» Гутман заявил, что ищет команду по Dota 2 из любого региона. Немецкий игрок хочет остаться на третьей позиции и не собирается становиться капитаном.

— В очередной раз взял 9К. Я просто хочу прояснить, что я не полноценный стример и все еще ищу команду, — написал Гутман в Twitter. — Сейчас я набрал лучшую свою форму. Я собираюсь играть и готов переехать в любой регион, если представится возможность. Хочу выступать на третьей позиции, желательно не в роли капитана, так как собираюсь сосредоточиться на собственной игре".

На The International 2019 «KheZu» выступал за команду Chaos, вместе с которой занял на турнире 17-18 место. В новом сезоне Гутман собрал стак с Джерри «EGM» Лундквистом. Позже команда стала выступать под тегом GODSENT. В ноябре 2019 года в коллективе произошли перестановки — от изначального состава остался только «KheZu». GODSENT участвовала в закрытой квалификации к DreamLeague Leipzig Major и заняла там последнее место в группе.