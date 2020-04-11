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Khan прошла в плей-офф SECTOR DOTA 2 Season 2

08:05

Khan обыграла Nova в решающем матче группы А на SECTOR DOTA 2 Season 2. Коллектив Айбека «Naive-» Токаева победил со счетом 2:0 и прошел в плей-офф чемпионата, куда ранее отобралась Nemiga Gaming.

Последние два слота в заключительном этапе турнира разыграют в группе В. SECTOR DOTA 2 Season 2 проходит с 7 по 22 апреля в онлайне. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов — 7 тысяч получит победитель.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/khan-proshla-v-plei-off-sector-dota-2-season-2

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