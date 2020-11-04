Khan прошла в плей-офф DOTA Summit 13 с первого места группы B

Khan обыграла Ninjas in Pyjamas в группе B на DOTA Summit 13 для Европы и СНГ. Матч закончился со счетом 2:0. Команда Айбека «Naive-» Токаева заняла первое место в групповой стадии и прошла в плей-офф.

NiP сыграют с победителем из пары 5men — Brame в матче за второе место группы B. Проигравший займет третье место в группе и встретится с Team Liquid.

DOTA Summit 13 для Европы и СНГ проходит с 2 по 8 ноября в онлайне. Десять коллективов разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.