КБУ покинула турнир по Dota 2

КБУ уступила Aggressive Mode в матче нижней сетки турнира по Dota 2. Коллектив Ярослава «NS» Кузнецова проиграл со счетом 0:2 и покинул чемпионат.

Во втором матче нижней сетки ChickenFighters не справились с Khan и завершили выступление. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Евгения «chshrct» Кастрамы.

Турнир проводят с 14 по 23 марта в онлайне. 12 команд разыгрывают 10 тысяч долларов, половину этой суммы получит победитель.