КБУ покинула турнир по Dota 2
09:10
КБУ уступила Aggressive Mode в матче нижней сетки турнира по Dota 2. Коллектив Ярослава «NS» Кузнецова проиграл со счетом 0:2 и покинул чемпионат.
Во втором матче нижней сетки ChickenFighters не справились с Khan и завершили выступление. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Евгения «chshrct» Кастрамы.
Турнир проводят с 14 по 23 марта в онлайне. 12 команд разыгрывают 10 тысяч долларов, половину этой суммы получит победитель.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/kbu-pokinula-ggbet-championship-2