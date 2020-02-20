КБУ покинула отборочные на World Electronic Sports Games 2019

КБУ уступила Strange Squad в первом раунде нижней сетки отборочных на World Electronic Sports Games 2019 по Dota 2. Коллектив Ярослава «NS» Кузнецова проиграл со счетом 0:2 и покинул квалификацию на чемпионат.

Strange Squad прошла в следующий этап отборочных, где встретится с URSUS Gaming. Закрытая российская квалификация на World Electronic Sports Games 2019-2020 проходит с 16 по 21 февраля в онлайне. Команды разыгрывают слот в финальном этапе отборочных для России. Победитель квалификации сразится с Mint Spirit за квоту на LAN-финал чемпионата.