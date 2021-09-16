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Казахстанская V-Gaming стала чемпионом третьего сезона Лиги чемпионов Dota 2

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Казахстанская команда V-Gaming одержала победу в гранд-финале Dota 2 Champions League 2021 Season 3. Со счетом 3:0 была обыграна HellRaisers.

Чемпионы получили 25 тысяч долларов, а финалисты — 10 тысяч. Третье и четвертое места заняли российские B8 Esports (5 тысяч долларов) и Team Empire (3 тысячи долларов) соответственно.

Dota 2 Champions League 2021 Season 3 проходил с 14 августа по 15 сентября. Общий призовой фонд турнира составил 50 тысяч долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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