Капитан Vici Gaming объявил о завершении карьеры после слухов о его переходе в RNG

Пань «Fade» Юй покинул состав Vici Gaming по Dota 2 и объявил о завершении игровой карьеры. Об этом китайский киберспортсмен сообщил в Weibo.

«Fade» ушел после того, как оказался в центре трансферного скандала. По неподтвержденным данным, он хотел добиться у руководства Vici Gaming повышения зарплаты и спекулировал тем, что во время The International 2019 его якобы хотели переманить в Royal Never Give Up.

Получив эту информацию, руководство Vici Gaming обратилось с претензией к Royal Never Give Up, однако представители клуба заверили, что не вели никаких переговоров с «Fade» или другими китайскими игроками во время турнира в Шанхае. Когда Vici попросила «Fade» объясниться, он заявил об уходе из команды.

Из поста «Fade» в Weibo следует, что он не планирует больше выступать на профессиональной сцене.

— Я завершаю карьеру, потому что не хочу быть в эпицентре этой драмы. У меня были взлеты и падения, успехи и неудачи. Мне кажется, я достаточно разочаровывал своих поклонников, поэтому теперь хочу сказать, что все кончено. Я просто хочу быть нормальным человеком и получать удовольствие от игры, — цитирует игрока Cybersport.ru.

«Fade» присоединился к Vici Gaming в сентябре 2018 года. С командой он выиграл DreamLeague Season 11 и EPICENTER Major, а также занял 5-6 место на The International 2019.