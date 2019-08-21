Капитан Natus Vincere извинился за решение сыграть в трон
08:40
Капитан Natus Vincere Акбар «SoNNeikO» Бутаев извинился за решение сыграть в трон, которое принял в матче против Mineski в плей-офф The International 2019 по Dota 2. Коллективу не удалось завершить игру в свою пользу, в результате NAVI покинули турнир.
— Виноват! Извините, — цитирует игрока Cybersport.ru. — Это был плохой колл атаковать трон. Я люблю свою команду!
Mineski сыграет в матче на вылет с проигравшим из пары Team Secret — Evil Geniuses.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/kapitan-natus-vincere-izvinilsya-za-reshenie-sygrat-v-tron