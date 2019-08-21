Капитан Natus Vincere извинился за решение сыграть в трон

Капитан Natus Vincere Акбар «SoNNeikO» Бутаев извинился за решение сыграть в трон, которое принял в матче против Mineski в плей-офф The International 2019 по Dota 2. Коллективу не удалось завершить игру в свою пользу, в результате NAVI покинули турнир.

— Виноват! Извините, — цитирует игрока Cybersport.ru. — Это был плохой колл атаковать трон. Я люблю свою команду!

Mineski сыграет в матче на вылет с проигравшим из пары Team Secret — Evil Geniuses.