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Капитан Natus Vincere извинился за решение сыграть в трон

08:40

Капитан Natus Vincere Акбар «SoNNeikO» Бутаев извинился за решение сыграть в трон, которое принял в матче против Mineski в плей-офф The International 2019 по Dota 2. Коллективу не удалось завершить игру в свою пользу, в результате NAVI покинули турнир.

— Виноват! Извините, — цитирует игрока Cybersport.ru. — Это был плохой колл атаковать трон. Я люблю свою команду!

Mineski сыграет в матче на вылет с проигравшим из пары Team Secret — Evil Geniuses.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/kapitan-natus-vincere-izvinilsya-za-reshenie-sygrat-v-tron

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