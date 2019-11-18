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J.Storm сыграет с TNC Predator в полуфинале верхней сетки на MDL Chengdu Major

16:10

J.Storm победила Team Liquid в четвертьфинале MDL Chengdu Major по Dota 2. Матч завершился со счетом 2:1. Команда Клинтона «Fear» Лумиза встретится с TNC Predator в полуфинале виннеров. Противостояние запланировано на 20 ноября.

Liquid продолжит выступление на турнире в нижней сетке плей-офф. Коллектив Айдена «iNSaNiA» Саркои сыграет с победителем из пары EHOME — Team Spirit. Матч второго раунда на вылет состоится 19 ноября.

MDL Chengdu Major — первый мейджор сезона DPC 2019/2020. 16 команд разыгрывают миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/j-storm-sygraet-s-tnc-predator-v-polufinale-verkhnei-setki-na-mdl-chengdu-major

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