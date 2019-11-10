Invictus Gaming сыграет в гранд-финале DOTA Summit 11

Invictus Gaming победила Chaos в матче за выход в гранд-финал майнора DOTA Summit 11. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Chaos продолжит выступление на турнире в нижней сетке плей-офф. Команда Авери «SVG Сильвермана» сыграет с сильнейшим из пары jfshfh178 — HellRaisers.

DOTA Summit 11 — первый майнор сезона DPC 2019/2020, который проходит с 7 по 11 ноября в Лос-Анджелесе. Коллективы сражаются за квоту на MDL Chengdu Major, а также разыгрывают призовой фонд в 300 тысяч долларов и 660 очков DPC.