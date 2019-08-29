Infamous продолжит выступать прежним составом
Саппорт Infamous Стивен «StingeR» Варгас рассказал, что команда решила не менять состав перед началом сезона 2019/2020.
Саппорт Infamous Стивен «StingeR» Варгас рассказал, что команда решила не менять состав перед началом сезона 2019/2020. Об этом он сообщил после The International 2019 по Dota 2.
— Мы рады, что выступили на The International 2019, — цитирует игрока Cybersport.ru. — Это был полезный опыт для меня и моей команды. Состав собрался незадолго до турнира и результат на TI поможет нам вырасти. Все участники коллектива хотят продолжать играть и представлять Перу вместе. Сейчас нам нужно поработать над ошибками и командным взаимодействием, но это лишь вопрос времени.
Infamous прошла на The International 2019 через региональные отборочные для Южной Америки. Коллектив оказался в шаге от выхода в верхнюю сетку чемпионата — в плей-офф он обыграл Keen Gaming и Newbee.TI9, но уступил Team Secret. Команда поделила 7-8 место с Royal Never Give Up и заработала более 850 тысяч долларов.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/infamous-prodolzhit-vystupat-prezhnim-sostavom