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Infamous и Gorillaz-Pride выступят на ESL One Thailand 2020

16:15

Infamous обыграла Gorillaz-Pride в финале верхней сетки американской квалификации на ESL One Thailand 2020 по Dota 2 и прошла в основную часть турнира. Матч закончился со счетом 3:0.

Gorillaz-Pride также выступит на основном турнире. В финале нижней сетки команда Argius победила Omega Gaming из Боливии со счетом 3:2.

Матчи американского дивизиона ESL One Thailand 2020 пройдут с 8 по 30 августа в онлайне. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 65 тысяч долларов. У турнира также будет азиатский дивизион, матчи которого начнутся 20 августа.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/infamous-i-gorillaz-pride-vystupyat-na-esl-one-thailand-2020

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