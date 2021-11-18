Игрок OG Topson: «Потенциал нашей команды был недостаточно высоким для победы на The International 2021»

Игрок киберспортивной команды OG Топиас Topson Таавитсайнен поделился мнением о проигрыше Team Spirit на турнире The International 2021 по Dota 2.

«Потенциал нашей команды был недостаточно высоким для того, чтобы называться лучшей, — приводит слова игрока «Чемпионат». — Конечно, у нас не было достаточно времени для подготовки и случилось множество проблем, которые не позволили нам достичь пика. Например, операция на глаза Ceb. Неважно, сколько ты тренируешься, командная синергия не была такой, чтобы называться лучшей».

Также Topson сказал, что доволен результатом и команда получила то, что заслужила.

«Лично я доволен этим результатом. Я думаю, мы получили то, что заслужили. Конечно, у нас был потенциал пройти дальше, но мы не были командой, которая сможет найти выход из любой ситуации в матче и камбэкнуть. На турнирах вроде TI, где важно уметь адаптироваться и быть готовым побеждать игры, где всё идёт не по плану, не получится пройти дальше без этого», — добавил он.

Команда OG уступила Team Spirit в третьем раунде нижней сетки плей-офф The International 2021 по Dota 2 и покинула турнир.

Российская команда Team Spirit в октябре стала победителем чемпионата мира по Dota 2 (The International). Выигрыш составил 18,2 миллиона долларов.