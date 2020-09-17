«Iceiceice» ушел из Fnatic

Офлейнер Дэрил Кох «iceiceice» Пэй Сян покинул организацию Fnatic. Киберспортсмен решил не продлевать контракт с клубом. Из состава по Dota 2 также ушел Нико «Eyyou» Барселон.

Fnatic сообщила, что будет строить новый состав вокруг костяка, в который входят Марк «Raven» Фаусто, Кам Бун «Moon» Сенг и Джардел «DJ» Джико Мампусти. Клуб будет пробовать новичков на позиции офлейнера и «пятерки», пока не найдет нужных.

До конца BTS Pro Series 3 коллектив будет выступать с Ли «Forev» Санг Доном и Кенни «Xepher» Део в качестве стендинов.