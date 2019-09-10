«Iceberg» присоединился к Winstrike Team
09:40
Богдан «Iceberg» Василенко стал новым игроком состава Winstrike Team по Dota 2.
Василенко уже выступал за организацию с июня 2018 по март 2019 года. С командой он занял 9-12 место на The International 2018.
Последним коллективом «Iceberg» был FlyToMoon. Команда заняла седьмое место в региональных отборочных к The International 2019, победив в двух матчах из семи, и выиграла LOOT.BET/DOTA.
Ранее игрок сообщал, что в текущем сезоне будет лучше готовиться с точки зрения психологии.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/iceberg-prisoedinilsya-k-winstrike-team
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...