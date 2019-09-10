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«Iceberg» присоединился к Winstrike Team

09:40

Богдан «Iceberg» Василенко стал новым игроком состава Winstrike Team по Dota 2.

Василенко уже выступал за организацию с июня 2018 по март 2019 года. С командой он занял 9-12 место на The International 2018.

Последним коллективом «Iceberg» был FlyToMoon. Команда заняла седьмое место в региональных отборочных к The International 2019, победив в двух матчах из семи, и выиграла LOOT.BET/DOTA.

Ранее игрок сообщал, что в текущем сезоне будет лучше готовиться с точки зрения психологии.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/iceberg-prisoedinilsya-k-winstrike-team

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