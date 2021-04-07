Iceberg мог быть исключен из основного состава Natus Vincere

Бывший участник Natus Vincere по Dota 2 Виктор GeneRaL Нигрини прокомментировал свой уход из команды. Игрок заявил в сторис своего Instagram, что мидер Богдан Iceberg Василенко также мог быть исключен.

«Мне написал менеджер в обед, что у нас будут сборы, заходи. Я зашел и мне Маг сразу сказал, что мы тебя кикаем. У нас в конфе это был постоянный рофл. Я такой: да-да, окей, кикайте. Потом неловкое молчание и кто-то сказал, что это не шутка, что это серьезный разговор. Мол, нам написал Рамзес, и мы решили, что команде так будет лучше. Я был в шоке от того, что они в крысу захотели меня кикнуть и ничего не сказать. Они начали какие-то нелепые отмазки говорить, ну и на этом все.

Хочу отметить, что Богдан (Iceberg) во всем этом не участвовал. Насколько я понял его тоже хотели кикнуть. В этом участвовали три игрока и Маг. Важный момент: перед подписанием контракта с NAVI мы все дали «слово пацана», что мы в любом случае останемся вместе. Флай кричал, что он первый ливнет, если кого-то кикнут. Чуть ли не клялся. Не сдержали «слово пацана».

4 апреля руководство NaVi исключило Нигрини из основного состава. Его заменил Роман RAMZES666 Кушнарев.