Hogwarts Legacy обошла Dota 2 по онлайну в Steam

В пятницу, 10 февраля, число одновременных игроков Hogwarts Legacy в Steam превысило 630 тысяч человек.

Проект по вселенной Гарри Поттера обошел по онлайну в Steam популярную киберспортивную игру Dota 2, у которой было около 500 тысяч одновременных пользователей.

Официальный релиз Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4. Игрокам, купившим Deluxe-издание игра была доступна на 72 часа раньше.