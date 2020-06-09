Heroic завершила выступление на Vulkan Fight Series
08:05
Heroic проиграла 4 Zoomers в первом раунде нижней сетки плей-офф на Vulkan Fight Series по Dota 2. Матч завершился со счетом 0:2. Heroic покинула чемпионат и заняла 7-8 место.
В следующем этапе коллектив Майка «Husky» Ламонда встретится с проигравшим из пары OG Seed — Nemiga Gaming. Противостояние второго раунда на вылет запланировано на 10 июня.
Vulkan Fight Series проходит с 29 мая по 13 июня. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/heroic-zavershila-vystuplenie-na-vulkan-fight-series
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