Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Heroic завершила выступление на Vulkan Fight Series

08:05

Heroic проиграла 4 Zoomers в первом раунде нижней сетки плей-офф на Vulkan Fight Series по Dota 2. Матч завершился со счетом 0:2. Heroic покинула чемпионат и заняла 7-8 место.

В следующем этапе коллектив Майка «Husky» Ламонда встретится с проигравшим из пары OG Seed — Nemiga Gaming. Противостояние второго раунда на вылет запланировано на 10 июня.

Vulkan Fight Series проходит с 29 мая по 13 июня. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/heroic-zavershila-vystuplenie-na-vulkan-fight-series

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир