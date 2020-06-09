Heroic завершила выступление на Vulkan Fight Series

Heroic проиграла 4 Zoomers в первом раунде нижней сетки плей-офф на Vulkan Fight Series по Dota 2. Матч завершился со счетом 0:2. Heroic покинула чемпионат и заняла 7-8 место.

В следующем этапе коллектив Майка «Husky» Ламонда встретится с проигравшим из пары OG Seed — Nemiga Gaming. Противостояние второго раунда на вылет запланировано на 10 июня.

Vulkan Fight Series проходит с 29 мая по 13 июня. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.