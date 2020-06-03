HellRaisers завершили выступление на ESL One Birmingham 2020

HellRaisers уступили Team Liquid в первом раунде нижней сетки плей-офф ESL One Birmingham 2020 по Dota 2 для Европы и СНГ. Результат противостояния — 1:2. Коллектив Ярослава «Miposhka» Найденова покинул чемпионат, заняв 7-8 место и заработав 7500 долларов.

В следующем этапе на вылет Liquid встретится с проигравшим из пары VP.Prodigy — Nigma. Ранее ViKin.gg завершила выступление на турнире, уступив FlyToMoon.

ESL One Birmingham 2020 для Европы и СНГ проходит с 24 мая по 7 июня. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 200 тысяч доллларов.