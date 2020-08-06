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HellRaisers заработали слот в плей-офф закрытой квалификации на OMEGA League

17:15

HellRaisers обыграли OmegaLil в матче группы B закрытых отборочных на OMEGA League Dota 2. Коллектив Александра «Nix» Левина завершил встречу со счетом 2:1 и заработал квоту в плей-офф чемпионата.

OmegaLil разыграет второй слот в плей-офф с Voldemort. Закрытые отборочные на OMEGA League проходят с 1 по 9 августа в онлайне. 16 команд разыгрывают два слота в Immortal Division и 12 квот в Divine Division.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/hellraisers-zarabotala-slot-v-plei-off-zakrytoi-kvalifikacii-na-omega-league

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