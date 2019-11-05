HellRaisers сыграют в одной группе с Ad Finem на DOTA Summit 11

Организаторы DOTA Summit 11 объявили результаты жеребьевки команд в групповом этапе чемпионата. Jfshfh178 поборется с Ninjas in Pyjamas, paiN Gaming и Invictus Gaming в квартете А. HellRaisers сыграют против Quincy Crew, Geek Fam и Ad Finem в группе B.

Hell Raisers заняли второе место в отборочных для СНГ и заработали слот на Summit 11. За время подготовки к турниру в коллективе заменили игрока. Клуб выставил Илью «ALOHADANCE» Коробкина на трансфер и объявил, что сыграет на майноре с Семеном «CeMaTheSlayeR» Кривулей.

Jfshfh178 заняла третье место в региональной квалификации и не прошла на турнир. 17 октября Virtus.pro отказалась от участия в чемпионате, и слот отдали коллективу Ярослава «Pikachu» Василенко.

DOTA Summit 11 состоится 7-10 ноября в Лос-Анджелесе (США). Призовой фонд турнира составит 300 тысяч долларов и 660 рейтинговых очков Dota Pro Circuit. Победитель также получит слот на MDL Chengdu.