HellRaisers сыграют в одной группе с Ad Finem на DOTA Summit 11
Организаторы DOTA Summit 11 объявили результаты жеребьевки команд в групповом этапе чемпионата. Jfshfh178 поборется с Ninjas in Pyjamas, paiN Gaming и Invictus Gaming в квартете А. HellRaisers сыграют против Quincy Crew, Geek Fam и Ad Finem в группе B.
Hell Raisers заняли второе место в отборочных для СНГ и заработали слот на Summit 11. За время подготовки к турниру в коллективе заменили игрока. Клуб выставил Илью «ALOHADANCE» Коробкина на трансфер и объявил, что сыграет на майноре с Семеном «CeMaTheSlayeR» Кривулей.
Jfshfh178 заняла третье место в региональной квалификации и не прошла на турнир. 17 октября Virtus.pro отказалась от участия в чемпионате, и слот отдали коллективу Ярослава «Pikachu» Василенко.
DOTA Summit 11 состоится 7-10 ноября в Лос-Анджелесе (США). Призовой фонд турнира составит 300 тысяч долларов и 660 рейтинговых очков Dota Pro Circuit. Победитель также получит слот на MDL Chengdu.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/hellraisers-sygrayut-v-odnoi-gruppe-s-ad-finem-na-dota-summit-11