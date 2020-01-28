HellRaisers представили обновленный состав по Dota 2

HellRaisers официально назвали новых участников состава по Dota 2. К команде присоединились Глеб «Funn1k» Липатников, Арслан «xannii» Шаджанов и Георгий «Gilgir» Свистунов.

Из предыдущего ростера места в команде сохранили Ярослав «Miposhka» Найденов и Александр «Nix» Левин, который занимался подбором новых игроков. Олег «sayuw» Каленбет, Никита «elmo» Ломалин и Павел «bowbowbow» Мостаков покинули организацию.

Ранее коллектив пригласили в закрытые отборочные на Hainan Master Spring Invitational для СНГ. В дебютном матче обновленный состав HellRaisers поборется с FlyToMoon.