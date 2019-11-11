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HellRaisers покинули DOTA Summit 11

08:10

HellRaisers проиграли Chaos в нижней сетке на DOTA Summit 11 и завершили выступление на турнире. Матч закончился со счетом 0:2. Команда Ярослава «Miposhka» Найденова заняла третье место и получила 54 тысячи долларов.

Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов и 660 очков DPC. Победитель также получит слот на MDL Chengdu Major, который пройдет в Китае с 16 по 24 ноября.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/hellraisers-pokinuli-dota-summit-11

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