«gpK~» стал стендином Evil Geniuses

Игрок состава Gambit Esports по Dota 2 Данил «gpK~» Скутин перешел в Evil Geniuses на правах краткосрочной аренды. Об этом руководство российского клуба сообщило в социальных сетях.

В анонсе сказано, что Скутин поможет Evil Geniuss на OMEGA League. Американская команда будет выступать в европейском дивизионе Immortal и не сможет рассчитывать на своего основного мидера — Эйбэда Азэля «Abed» Юсопа. Сейчас он находится дома на Филиппинах и не может покинуть страну из-за пандемии коронавируса.

Последний официальный матч в составе Gambit Esports Скутин провел в мае во время группового этапа ESL One Birmingham 2020 — Online. После этого состав команды был частично расформирован.