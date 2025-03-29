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29 марта, 09:15

Gladiators победили Falcons и вышли в финал верхней сетки FISSURE Universe 4

Алина Савинова
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Gladiators вышли в финал верхней сетки FISSURE Universe 4 по Dota 2.

В матче за топ-3 команда всухую обыграла Falcons — 2:0. Первая карта длилась 37 минут (32:25), вторая — 36 минут (25:17).

В субботу, 29 марта, Gladiators сразятся с BB Team за выход в гранд-финал турнира. Falcons проведут матч на вылет со Spirit.

FISSURE Universe 4 проходит в онлайн-формате с 22 по 30 марта. В нем принимают участие 16 команд. Призовой фонд составляет 500 тысяч долларов.

Киберспорт
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