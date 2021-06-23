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Германия готова принять The International 10

03:38
Афиша The International 10. Фото Twitter
Афиша The International 10. Фото Twitter

Федерация киберспорта Германии в Twitter заявила о готовности принять чемпионат мира по Dota 2 — The International 10.

«Киберспортивные визы, отличные площадки, невероятное комьюнити. Германия готова принять The International 10», — говорится в сообщении.

На этой неделе стало известно, что проведение турнира в Швеции находится под угрозой, поэтому его могут перенести в другую страну Европы. Федерация спорта Швеции не признала киберспорт, поэтому правительство страны не будет содействовать Valve в проведении TI10. Министр внутренних дел также отклонил обращение организации. Участники турнира не могут получить визы для въезда в Швецию, так как процесс получения был усложнен из-за пандемии коронавируса.

Турнир должен пройти с 5 по 15 августа в Стокгольме. Призовой фонд составит 40 миллионов долларов.

Напомним, изначально The International 10 должен был пройти в прошлом году в Стокгольме, но чемпионат был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Евгений Козинов все материалы автора
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