Gentlemen и TPB вышли в финал Кубка России по киберспорту

Gentlemen и TPB сразятся в финале Кубка России по киберспорту 2019 по Dota 2. В полуфиналах коллективы обыграли Husky и Vault. Заключительная игра запланирована на 15 декабря.

Husky и Vault сыграют в матче за третье место до двух побед. Победитель заработает 200 тысяч рублей, а проигравшая команда — 100 тысяч.

Кубок России по киберспорту 2019 проходит 14-15 декабря в Казани. Общий призовой фонд соревнования составляет 1,5 миллиона рублей.