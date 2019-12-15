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Gentlemen и TPB вышли в финал Кубка России по киберспорту

09:10

Gentlemen и TPB сразятся в финале Кубка России по киберспорту 2019 по Dota 2. В полуфиналах коллективы обыграли Husky и Vault. Заключительная игра запланирована на 15 декабря.

Husky и Vault сыграют в матче за третье место до двух побед. Победитель заработает 200 тысяч рублей, а проигравшая команда — 100 тысяч.

Кубок России по киберспорту 2019 проходит 14-15 декабря в Казани. Общий призовой фонд соревнования составляет 1,5 миллиона рублей.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/gentlemen-i-tpb-vyshli-v-final-kubka-rossii-po-kibersportu

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