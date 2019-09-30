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Geek Fam сыграет на ESL One Hamburg 2019

08:20

Geek Fam обыграла Sterling Global Dragons в матче закрытой квалификации ESL One Hamburg 2019 по Dota 2. Малайзийский коллектив закончил встречу со счетом 3:0.

Geek Fam стала победителем региональных отборочных на ESL One Hamburg в Юго-Восточной Азии и примет участие в основной стадии чемпионата. Параллельно проходят квалификации на турнир в других регионах.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/geek-fam-sygraet-na-esl-one-hamburg-2019

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