Geek Fam сыграет на ESL One Hamburg 2019

Geek Fam обыграла Sterling Global Dragons в матче закрытой квалификации ESL One Hamburg 2019 по Dota 2. Малайзийский коллектив закончил встречу со счетом 3:0.

Geek Fam стала победителем региональных отборочных на ESL One Hamburg в Юго-Восточной Азии и примет участие в основной стадии чемпионата. Параллельно проходят квалификации на турнир в других регионах.