Geek Fam сыграет на ESL One Hamburg 2019
08:20
Geek Fam обыграла Sterling Global Dragons в матче закрытой квалификации ESL One Hamburg 2019 по Dota 2. Малайзийский коллектив закончил встречу со счетом 3:0.
Geek Fam стала победителем региональных отборочных на ESL One Hamburg в Юго-Восточной Азии и примет участие в основной стадии чемпионата. Параллельно проходят квалификации на турнир в других регионах.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/geek-fam-sygraet-na-esl-one-hamburg-2019