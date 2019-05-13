Geek Fam прошла в закрытую квалификацию на EPICENTER Major 2019

Geek Fam обыграла ORCA в финале вторых открытых отборочных для ЮВА на EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Команда Чая "Mushi" Е Фуна получила слот в закрытой квалификации турнира.

Закрытые отборочные проведут 15–19 мая в онлайне. Восемь коллективов разыграют два слота на LAN-финале.

EPICENTER Major 2019 проведут с 22 по 30 июня в Москве. Основной этап заключительного мейджора Dota Pro Circuit 2018/2019 примет "ЦСКА Арена". Призовой фонд турнира составит миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.