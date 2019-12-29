Gaming сыграет в плей-офф Maincast Winter Brawl

OG Seed уступила Nemiga Gaming в групповом этапе Maincast Winter Brawl по Dota 2. Белорусский коллектив заработал вторую победу в квартете В и получил слот в плей-офф чемпионата.

Ранее в основную стадию турнира прошла Team Singularity. Команда Стива «Excalibur» Йе обыграла Modus Unity и FlyToMoon. Первым чемпионат покинет проигравший в матче CyberDogs — Khan. Оба коллектива имеют на своем счету по одному поражению.

Maincast Winter Brawl проводят с 28 декабря по 5 января. На турнире выступают 12 коллективов, которые разыгрывают 25 тысяч долларов призовых.