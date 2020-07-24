Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Gambit Yongsters возглавили группу В на CTRL PLAY LEAGUE

12:30

Gambit Youngsters обыграли 1win в матче группового этапа CTRL PLAY LEAGUE по CS:GO. Команда Дмитрия «sh1ro» Соколова завершила встречу на Dust 2 со счетом 16:12 и заработала вторую победу на турнире.

Ранее Gambit.Y обыграли 100PingGods со счетом 16:3. В Заключительный день группового этапа поборются 100PingGods и EXTREMUM.

CTRL PLAY LEAGUE проходит с 20 июля по 2 августа в онлайне. Участники разыгрывают призовой фонд в размере 28 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/gambit-yongsters-vozglavili-gruppu-v-na-ctrl-play-league

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир