Gambit Yongsters возглавили группу В на CTRL PLAY LEAGUE
12:30
Gambit Youngsters обыграли 1win в матче группового этапа CTRL PLAY LEAGUE по CS:GO. Команда Дмитрия «sh1ro» Соколова завершила встречу на Dust 2 со счетом 16:12 и заработала вторую победу на турнире.
Ранее Gambit.Y обыграли 100PingGods со счетом 16:3. В Заключительный день группового этапа поборются 100PingGods и EXTREMUM.
CTRL PLAY LEAGUE проходит с 20 июля по 2 августа в онлайне. Участники разыгрывают призовой фонд в размере 28 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/gambit-yongsters-vozglavili-gruppu-v-na-ctrl-play-league
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