Gambit Yongsters возглавили группу В на CTRL PLAY LEAGUE

Gambit Youngsters обыграли 1win в матче группового этапа CTRL PLAY LEAGUE по CS:GO. Команда Дмитрия «sh1ro» Соколова завершила встречу на Dust 2 со счетом 16:12 и заработала вторую победу на турнире.

Ранее Gambit.Y обыграли 100PingGods со счетом 16:3. В Заключительный день группового этапа поборются 100PingGods и EXTREMUM.

CTRL PLAY LEAGUE проходит с 20 июля по 2 августа в онлайне. Участники разыгрывают призовой фонд в размере 28 тысяч долларов.