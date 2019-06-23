Gambit Esports прошла в верхнюю сетку плей-офф на EPICENTER Major 2019

Gambit Esports победила Evil Geniuses в решающем матче группы B на EPICENTER Major 2019 (Dota 2) и вышла в верхнюю сетку плей-офф. Встреча завершилась со счетом 2:0. 25 июня в 11.00 по московскому времени команда Артема "Fng" Баршака встретится с коллективом, который станет лидером в группе C.

Evil Geniuses упали в нижнюю сетку. 24 июня в 18.00 по московскому времени коллектив Таля "Fly" Айзика сразится с командой, которая займет последнее место в группе D. Матч пройдет до первой победы, проигравший покинет турнир.

EPICENTER Major 2019 проходит с 22 по 30 июня в Москве. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.