Gambit Esports проиграла дебютный матч на ESL One Los Angeles 2020

Gambit Esports уступила ViKin.gg в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ. Коллектив Артема «Fng» Баршака проиграл со счетом 0:2 и не заработал очков.

Во втором матче Gambit сыграет Virtus.pro. Групповой этап ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship для Европы и СНГ проходит с 4 по 16 апреля. По два лучших коллектива из каждой группы пройдут в верхнюю сетку плей-офф. Третье и четвертое место продолжат выступление в нижней сетке.