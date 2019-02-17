Gambit Esports победила на WePlay! Valentine Madness

Gambit Esports одолела Ninjas in Pyjamas со счетом 3:1 в финале WePlay! Valentine Madness (Dota 2) и заработала 50 тысяч долларов. Второй финалист получил 20 тысяч, а общий призовой составил 100 тысяч.

WePlay! Valentine Madness прошел с 10 по 16 февраля в онлайне. Восемь коллективов в сетке double-elimination сразились по новой системе организаторов 3 Game Guarantee.

Участники, которые уступили соперникам в двух первых матчах, могли сыграть против команды с похожими результатами. В случае победы коллектив проходил в следующий раунд нижней сетки.