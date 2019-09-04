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«Funn1k» начал искать новую команду

08:50

Бывший игрок состава Aachen City Esports по Dota 2 Глеб «Funn1k» Липатников ищет новую команду. Об этом он сообщил в Twitter.

Липатников сообщил, что планирует играть на третьей позиции, но готов попробовать себя в роли саппорта. Он не рассказал, из какого региона будет рассматривать предложения.

В сезоне Dota Pro Circuit 2018/2019 «Funn1k» играл в Aachen City Esports. Он победил на QIWI TEAM PLAY Season 4 и FaceCheck by GG.BET, но не отобрался ни на один LAN-турнир серии DPC. Игрок стал свободным агентом 17 августа. Будут ли другие участники Aachen City Esports играть вместе — неизвестно.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/funn1k-nachal-iskat-novuyu-komandu

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