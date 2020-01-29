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ForZe сыграет в финале верхней сетки отборочных на Hainan Master Spring Invitational

17:30

ForZe победила URSUS Gaming в полуфинале квалификации на Hainan Master Spring Invitational по Dota 2 и прошла в финал верхней сетки. Встреча завершилась со счетом 2:0. В следующем раунде команда Евгения «Chuvash» Макарова сразится с победителем из пары Team Unique — HellRaisers.

URSUS Gaming упала в нижнюю сетку. 30 января она сыграет с jfshfh178 в матче на вылет. Следить за результатами и расписанием турнира можно здесь.

Обновленный состав HellRaisers начал отборочные с победы над FlyToMoon и прошел в полуфинал. В следующем матче коллектив Александра «Nix» Левина встретится с Team Unique.

Закрытая квалификация на Hainan Master Spring Invitational для СНГ проходит с 27 января по 1 февраля 2020 года. Восемь коллективов разыгрывают один слот на LAN-финале чемпионата.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/forze-sygraet-v-finale-verkhnei-setki-otborochnykh-na-hainan-master-spring-invitational

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