«Forev» стал стендином Team Adroit

Филиппинский киберспортсмен Принc «Bensoy» Винс Энрикес покинул состав Team Adroit по Dota 2. На ближайших турнирах его заменит Ли «Forev» Санг Дон.

Представители клуба рассказали, что приняли это решение после анализа последних результатов команды. Останется ли «Forev» в коллективе после окончания ближайших турниров — неизвестно.

«Bensoy» выступал за Team Adroit с июля 2020 года. С игроком команда заняла 9-10 места на ESL One Thailand 2020 и OMEGA League.

Последней командой «Forev» была T1. Он представлял ее с августа 2019 по июль 2020 года. Он также выступал за Fnatic в качестве стендина на ESL One Thailand 2020 и BTS Pro Series 3.