Fnatic вышла в финал ESL One Birmingham 2020 для Юго-Восточной Азии

Fnatic победила BOOM Esports в финале верхней сетки на ESL One Birmingham 2020 для Юго-Восточной Азии. Матч завершился со счетом 2:0. Команда Ануча «Jabz» Джиравонга прошла в финал турнира.

BOOM продолжит выступление в нижней сетке чемпионата. 30 мая коллектив Рафлая «Mikoto» Фатура сразится с лучшим из пары Geek Fam — Team Adroit в матче на вылет.

ESL One Birmingham 2020 — Online для Юго-Восточной Азии проходит с 21 по 31 мая в онлайне. Шесть команд разыгрывают призовой фонд в размере 40 тысяч долларов.