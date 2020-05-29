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Fnatic вышла в финал ESL One Birmingham 2020 для Юго-Восточной Азии

16:35

Fnatic победила BOOM Esports в финале верхней сетки на ESL One Birmingham 2020 для Юго-Восточной Азии. Матч завершился со счетом 2:0. Команда Ануча «Jabz» Джиравонга прошла в финал турнира.

BOOM продолжит выступление в нижней сетке чемпионата. 30 мая коллектив Рафлая «Mikoto» Фатура сразится с лучшим из пары Geek Fam Team Adroit в матче на вылет.

ESL One Birmingham 2020 — Online для Юго-Восточной Азии проходит с 21 по 31 мая в онлайне. Шесть команд разыгрывают призовой фонд в размере 40 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/fnatic-vyshla-v-final-esl-one-birmingham-2020-dlya-yugo-vostochnoi-azii

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