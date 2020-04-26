Fnatic выиграла BTS Pro Series для ЮВА

Fnatic победила TNC Predator в решающем матче BTS Pro Series по Dota 2 для Юго-Восточной Азии. Коллектив Анучи «Jabz» Джиравонга завершил встречу со счетом 3:0 и заработал 21 тысячу долларов. TNC получила 11 тысяч за второе место.

Fnatic завершила групповой этап на первом месте турнирной таблицы без поражений. В плей-офф коллектив Дэрила Кох «iceiceice» Пэй Сяна уступил лишь одну карту BOOM Esports в первом раунде.

BTS Pro Series для Юго-Восточной Азии прошел с 10 по 26 апреля в онлайне. Восемь команд разыграли 50 тысяч долларов.