Fnatic сыграет на EPICENTER Major 2019

Fnatic обыграла MYSG в заключительном матче закрытой квалификации на EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Коллектив Дэрила Кох "iceiceice" Пэй Сяна получил последний слот на турнир от Юго-Восточная Азии.
Ранее от ЮВА на мейджор отобралась TNC Predator. Команда стала лидером групповой стадии отборочных.
EPICENTER Major 2019 пройдет с 22 по 30 июня. В турнире будут участвовать 16 команд из шести регионов. Призовой фонд составит миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков DPC.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/fnatic-sygraet-na-epicenter-major-2019
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