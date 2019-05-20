Fnatic сыграет на EPICENTER Major 2019

Fnatic обыграла MYSG в заключительном матче закрытой квалификации на EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Коллектив Дэрила Кох "iceiceice" Пэй Сяна получил последний слот на турнир от Юго-Восточная Азии.

Ранее от ЮВА на мейджор отобралась TNC Predator. Команда стала лидером групповой стадии отборочных.

EPICENTER Major 2019 пройдет с 22 по 30 июня. В турнире будут участвовать 16 команд из шести регионов. Призовой фонд составит миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков DPC.