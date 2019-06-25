Fnatic покинула EPICENTER Major 2019

Fnatic проиграла Forward Gaming в первом раунде нижней сетки на EPICENTER Major 2019 по Dota 2.

Команда Джардела "DJ" Джико Мампусти заняла 13-16 место и заработала 10 тысяч долларов и 75 очков DPC. Ранее коллектив набрал достаточное количество очков для попадания на The International 2019.

Forward прошла в следующий этап. 26 июня в 10.30 по московскому времени команда Арифа "MSS" Анвара встретится с PSG.LGD в матче до двух побед. Проигравший коллектив покинет турнир.

EPICENTER Major 2019 проходит с 22 по 30 июня в Москве. 16 команд разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.