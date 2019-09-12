Fnatic может пропустить первый мейджор сезона-2019/20

Состав Fnatic по Dota 2 возьмет перерыв в начале сезона Dota Pro Circuit-2019/20. Об этом сообщил новый керри команды Ньенгнара «23savage» Тирамаханон.

Во время трансляции он сказал зрителям, что будет вынужден стримить еще два месяца, так как команда пропустит начало сезона. Когда слова игрока процитировали на reddit, он удалил запись стрима со своего канала.

«23savage» присоединился к Fnatic в межсезонье. По слухам, он мог оказаться в составе SK Telecom T1, но предпочел играть со своим земляком Ануча «Jabz» Джиравонгом. Еще одним новичком команды стал Кам Бун «Moon» Сенг из Mineski.

Ранее о пропуске первого мейджора сезона сообщило руководство PSG.LGD. По неподтвержденным данным, примеру китайской команды могут последовать Team Secret, OG и другие клубы.