Fnatic и TNC Predator приглашены на BTS Pro Series Season 3

Студия Beyond The Summit анонсировала азиатский дивизион третьего сезона онлайн-турнира BTS Pro Series. В чемпионате примут участие 10 команд, включая TNC Predator, World Fnatic, Execration.

Соревнование будет разделено на два этапа. Сперва участники будут бороться друг с другом по круговой системе (Round Robin bo2). Четыре сильнейших коллектива по итогам попадут в верхнюю сетку плей-офф.

BTS Pro Series Season 3: Southeast Asia пройдет с 12 по 27 сентября. Общий призовой фонд соревнования составляет 50 тысяч долларов.