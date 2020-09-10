Fnatic и TNC Predator приглашены на BTS Pro Series Season 3
16:50
Студия Beyond The Summit анонсировала азиатский дивизион третьего сезона онлайн-турнира BTS Pro Series. В чемпионате примут участие 10 команд, включая TNC Predator, World Fnatic, Execration.
Соревнование будет разделено на два этапа. Сперва участники будут бороться друг с другом по круговой системе (Round Robin bo2). Четыре сильнейших коллектива по итогам попадут в верхнюю сетку плей-офф.
BTS Pro Series Season 3: Southeast Asia пройдет с 12 по 27 сентября. Общий призовой фонд соревнования составляет 50 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://dota2.net/news/42477-fnatic-i-tnc-predator-priglasheny-na-bts-pro-series-season-3