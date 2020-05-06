FlyToMoon сыграет с Virtus.pro в первом раунде плей-офф Epic Prime League

FlyToMoon победила Team Spirit в заключительном матче группового этапа Epic Prime League Season 1 по Dota 2. Коллектив Андрея «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко завершил встречу со счетом 2:0 и занял третье место в турнирной таблице.

Первым оппонентом FTM в плей-офф станет Virtus.pro. Spirit также прошла в основной этап турнира — команда поборется с VP.Prodigy.

Epic Prime League Season 1 проходит с 15 апреля по 12 мая в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 150 тысяч долларов.