FlyToMoon проиграла третий матч на WePlay! Pushka League Season 1

FlyToMoon уступила Natus Vincere в групповой стадии WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 по Dota 2. Результат противостояния — 1:2. После трех матчей на счету NAVI четыре очка. Коллектив Богдана «Iceberg» Василенко остается без набраных очков на чемпионате.

Следующим соперником команды Богдана «Iceberg» Василенко станет VP.Prodigy.

Матчи первого дивизиона WePlay! Pushka League Season 1 проходят с 23 апреля по 11 мая в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.