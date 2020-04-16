FlyToMoon покинула StayHome Challenge

FlyToMoon уступила ViKin.gg в финале нижней сетки StayHome Challenge по Dota 2. Команда Андрея «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко проиграла со счетом 0:2 и покинула чемпионат. FTM заняла третье место и заработала 1,5 тысячи долларов

Оппонентом ViKin.gg в гранд-финале станет VP.Prodigy. Ранее коллективы встречались в финале виннеров, где сильнее оказалась команда Ростислава «fn» Лозового. Дата проведения решающего матча будет объявлена позднее.

StayHome Challenge проходит с 1 по 12 апреля в онлайне. Восемь приглашенных команд разыгрывают 15 тысяч долларов.