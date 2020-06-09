FlyToMoon 2.0 проиграла B8 Esports и покинула отборочные на BEYOND EPIC

FlyToMoon 2.0 уступила B8 Esports со счетом 0:2 в матче на вылет из квалификации на BEYOND EPIC по Dota 2 для Европы и СНГ. Команда Александра «nofear» Чурочкина покинула отборочные на чемпионат.

B8 Esports выступит в решающей встрече группы A, где сразится с проигравшим в паре Cyber Legacy — ViKin.gg. Победители пройдут в плей-офф отборочных.

Квалификации на BEYOND EPIC для Европы и СНГ проходят с 8 по 11 июня. Восемь коллективов разыгрывают два слота в основной части турнира, которая состоится 15-28 июня. Призовой фонд чемпионата составит 200 тысяч долларов.