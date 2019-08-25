«Fly» и «S4» могут покинуть Evil Geniuses

Игроки в Dota 2 Таль «Fly» Айзик и Густав «s4» Магнуссон попрощаются с Evil Geniuses. Информация об этом появилась в подкасте Виталия «v1lat» Волочая.

Волочай сообщил, что Айзик уже ушел из команды, а с ним коллектив может покинуть и Магнуссон. 24 августа Fly в твиттере поблагодарил своих тиммейтов за хорошие времена, но не сказал, уходит ли он из команды.

V1lat также рассказал, что ходят слухи о том, что к Evil Geniuses присоединится игрок из СНГ. По его информации, роль оффлейнера в EG может занять Роман «Resolut1on» Фоминок.

Evil Geniuses заняли 5-6 место на The International 2019 и получили более миллиона долларов призовых. В четвертом раунде нижней сетки они проиграли Team Liquid со счетом 0:2.