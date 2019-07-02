"Fervian" будет выступать за состав Nemiga Gaming по Dota 2

Евгений "Fervian" Аксенов и Максим "mellojul" Пнев стали игроками состава Nemiga Gaming по Dota 2. После испытательного срока они заняли слоты саппорта пятой позиции и мидлейнера. В команде также состоят Алексей "Zitraks" Ищенко, Алексей "TheChosenOne" Караневич и Геннадий "Astral" Мотуз.
Ближайшим соревнованием, где может поучаствовать коллектив, станут открытые отборочные к The International 2019. Они пройдут 3–4 и 5–6 июля. Закрытая стадия запланирована на 8–15 июля.
Nemiga Gaming выставила на трансфер Кирилла "Sunlight" Качинского: у него с организацией "разошлись взгляды на игру". 27 июня стало известно, что киберспортсмен планирует выступить на отборочных к TI9 с Ярославом "NS" Кузнецовым, Ильей "ALOHADANCE" Коробкиным, Александром "DkPhobos" Кучерей и Евгением "Chuvash" Макаровым.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/fervian-budet-vystupat-za-sostav-nemiga-gaming-po-dota-2