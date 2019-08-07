"Fata" сыграл на наибольшем количестве героев в сезоне-2018/19

Адриан "Fata" Тринкс, Цзинцзюнь "Sneyking" У и Людвиг "zai" Уолберг использовали самое большое количество героев за текущий сезон Dota Pro Circuit.

По этому показателю "Fata" опередил "Sneyking" и "Zai". За сезон он сыграл на 46 различных героях. Большинство матчей он провел на Razor с винрейтом 47,7 процента. Самый высокий показатель побед у Тринкса на Pugna — 72,7 процента.

На второй позиции "Sneyking" — за текущий сезон он сыграл на 42 персонажах. Наибольший винрейт у него на Dark Seer — 77,8 процента.

Третье место в этом списке занял "zai", который отыграл на 41 герое. У Уолберга стопроцентный показатель побед на Batrider и всего лишь 10-процентный винрейт на Axe при десяти сыгранных матчах.

Заключительным турниром сезона 2018/2019 станет The International 2019. Он пройдет с 15 по 25 августа в Шанхае. На чемпионате выступят 18 команд, которые сразятся за призовой фонд более 31 миллион долларов.